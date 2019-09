Venezia, incidente per il record: tra le vittime campione offshore

Condividi

Una delle tre vittime del grave incidente nautico di ieri sera a Venezia è il pluricampione di motonautica e imprenditore Fabio Buzzi, 76 anni, fondatore della FB Design. Uno scafo offshore si è scontrato su una diga alla bocca di porto del Lido, con cui stavano tentando il nuovo record della Venezia- Montecarlo.

Le altre due vittime sono due piloti inglesi. Ferito gravemente un quarto componente dell’equipaggio, l’italiano Mario Invernizzi, che si trova in ospedale ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

(Ph. Facebok – Fabio Buzzi)