Padova piange “zio Fulvio”, voce storica di Radio Sherwood

Lutto a Padova nel mondo della politica e della musica. Si è infatti spento improvvisamente a soli 45 anni Fulvio Tagliaferri, soprannominato “zio Fulvio”, voce storica di Radio Sherwood e attivista di Coalizione Civica. Tagliaferri è stato trovato senza vita nel suo studio di Selvazzano.

In breve tempo la notizia si è diffusa negli ambienti musicali e politici cittadini suscitando varie reazioni di cordoglio. «Con profondo dolore apprendiamo la notizia della morte di Fulvio, il nostro “zio Fulvio”, storico dj di Radio Sherwood che per tanti anni ha contribuito a far vivere la radio e lo Sherwood Festival – si legge nella pagina Facebook di Radio Sherwood -. A tutti i suoi familiari e amici va il nostro più grande abbraccio. Ci piace ricordarti con il sorriso che riuscivi sempre a regalare a tutte e tutti noi. Ciao Fulvio. La Foresta di Sherwood».

«In questo momento ci mancano il respiro e le parole. Quest’oggi è mancato Fulvio, lasciandoci con un grande dolore e sgomento. Ora possiamo solo stringerci attorno alla famiglia, come amici, come compagni, come comunità» scrive invece Coalizione Civica.

(Ph. Facebook – Fulvio Tagliaferri)