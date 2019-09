Garage e scantinati allagati: diversi interventi dei vigili del fuoco

Condividi

Nel pomeriggio interventi dei vigili del fuoco per il maltempo soprattutto per allagamenti nella parte sud-occidentale della provincia di Padova. I pompieri di Este sono intervenuti in via Ferraresi a Casale di Scodosia per l’allagamento di una taverna lavanderia di circa 50 metri quadri con oltre un metro e mezzo d’acqua. Altro intervento per prosciugamento in via Tempera a Montagnana per l’allagamento di un garage di 40 mq con circa mezzo metro d’acqua. Altre richieste a Villa Estense e Sant’Elena.