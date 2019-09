Bye bye caldo e afa, temporali in arrivo: la situazione in tempo reale

Condividi

Linkedin email

Un po’ in ritardo sulla tabella di marcia ma il maltempo è qui. Stiamo entrando nel vivo del peggioramento, come spiegano sulla pagina Facebook Machetempofa.it e Meteocimagrappa.it – Previsioni meteo per il Veneto. «Dopo i temporali che stamattina hanno colpito qua e là le coste e il medio/basso Veneto, qualche temporale si sta facendo strada anche tra alta pianura e pedemontana. Sono questi i segnali dell’aria fredda in entrata in questi istanti che farà scendere parecchio i termometri rispetto ai valori attuali. Bye bye afa e caldo! Ci vediamo il prossimo anno!».