Schianto tra tre mezzi, ragazzina soccorsa in elicottero

Incidente oggi pomeriggio lungo la provinciale 47 Valsugana del comune di Campo San Martino, in provincia di Padova. Il sinistro è avvenuto poco lontano dalla zona industriale, ha coinvolto 3 mezzi e 4 persone, tra cui una minorenne portata in ospedale in elicottero, sono rimaste ferite.

Le cause dello scontro tra le due auto e un furgone sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Campo San Martino, intervenuti per i rilievi. Sul posto i vigli del fuoco e i sanitari del Suem. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Una Fiat 500 è volata fuori carreggiata cadendo in un fosso a bordo strada. Alla bordo una donna di 70 anni e la nipote minorenne. L’Opel Meriva, invece, era guidata daun brasiliano di 41 anni residente a Villafranca Padovana, mentre sul furgone Mercedes c’era un padovano di 37 anni.