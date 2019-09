Hellas – Milan: nessun coro razzista

Condividi

Tanto rumore per nulla. Le vibranti denunce da parte della Gazzetta dello Sport e Sky contro la tifoseria dell’Hellas Verona, per aver urlato slogan e cori razzisti contro i giocatori del Milan Kessie e Donnarumma, sono cadute nel vuoto. La società aveva subito respinto al mittente le accuse con un tweet, provocando lo sdegno sui social network. La giustizia sportiva ha messo fine al dibattito: nei referti, né l’arbitro della partita né i commissari federali hanno fatto alcun cenno ad episodi razzisti. Rientra, quindi, l’allarme per possibili divieti per la partita a Torino con la Juventus, in programma sabato alle 18.