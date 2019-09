Santorso, autunno in villa: storia, natura e cultura

Condividi

Un fine settimana nella fantastica cornice di Villa Rossi, sabato 21 e domenica 22 settembre, all’insegna della storia, della natura e della cultura. La rassegna del Comune di Santorso, “Autunno in Villa“, propone sabato 21 settembre alle ore 15:00 (il ritrovo è all’ingresso del Parco Rossi), accompagnati dalla cooperativa Ecotopia, una passeggiata storico-naturalistica lungo le mura di Podere Rossi. A seguire, alle 17:30, sarà presentato il libro “Alessandro Rossi a Santorso. La Villa e il Podere negli anni 1884-1885“, con l’autrice Eva Digiuni e l’accompagnamento musicale di Alessandra Bonotto, autrice dei dialoghi. La serata si conclude con “Un restauro musicale”, concerto con la soprano Alessandra Borin e Davide Osellame al pianoforte.

Domenica 22 settembre, alle 16.00 e alle 17.30, “Play the park”, gioco teatrale in modalità silent play per bambini e famiglie con Matteo Balbo della compagnia teatrale La Piccionaia di Vicenza. Matteo Balbo ha creato per Parco Rossi una nuova versione site-specific del gioco teatrale sperimentato per la prima volta nell’estate 2018. Il gruppo di spettatori sarà coinvolto in un gioco tra gli alberi, le pietre e le costruzioni di Parco Rossi, muovendosi attraverso la storia, guidato da una voce misteriosa, una presenza incoraggiante e attenta che li porterà a esplorare con occhi nuovi gli anfratti e le curiosità del Parco. Il silent play prevede un biglietto di 4 euro (ridotto 3 euro) ed è gratuito per gli over 60. (t.d.b.)