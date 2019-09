Bebe Vio di nuovo campionessa: terzo oro mondiale consecutivo

Condividi

Nuovo oro mondiale per Bebe Vio. La campionessa veneta conquista il suo terzo titolo del mondo di fioretto femminile categoria B ai mondiali di scherma paralimpica a Cheongju, in Corea del Sud. Per l’azzurra è il terzo titolo iridato consecutivo dopo quelli vinti ad Eger 2015 e Roma 2017.

«Sono contenta perché non è facile confermarsi. Passano gli anni, cambiano le avversarie ed è sempre più difficile e per questo anche più divertente. Io sto lavorando per cambiare e migliorare la mia scherma ed i risultati dicono che stiamo facendo un buon lavoro», ha commentato Bebe dopo aver indossato la medaglia.

Ma non è finita: c’è grande attesa per la gara a squadre di fioretto femminile in programma domenica. «Arriviamo da campionesse in carica e dobbiamo fare bene. E’ la gara a cui tengo tantissimo perché ci divertiamo nel tirare insieme a Lory (Loredana Trigilia) ed ad Andrea (Mogos, ndr). Non sarà una passeggiata, ma ce la metteremo tutta come al solito».

Fonte: Adnkronos

(ph: Instagram @federscherma)