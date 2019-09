Verona, Vantini si schiera con Calenda

Condividi

«Caro Carlo, noi ci siamo! Insieme con te per ridare un futuro di benessere alla nostra amata Italia!». Il messaggio all’ex ministro del Pd ed europarlamentare Carlo Calenda, che il 9 dicembre a Roma lancerà il nuovo movimento politico, arriva da Federico Vantini, architetto, ex sindaco di San Giovanni Lupatoto, Verona, e promotore del movimento “Verona Unica”. Che si schiera. «Verona Unica crede che le sue idee, il suo modo di fare politica ma soprattutto l’entusiasmo di chi la compone possa essere di aiuto a chi vuole riportare in vetta l’Italia. E quindi abbiamo voglia di rimetterci in gioco in questa avventura. Caro Carlo, noi ci siamo. #VeronaUnica #CarloCalenda».

(ph Imagoeconomica)