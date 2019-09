Perde il controllo dell’auto e si ribalta: ferito 78enne

Condividi

Alle 14.30 di oggi una pattuglia del norm di Belluno interveniva in Castellavazzo in quanto un 78enne di Vigo di Cadore, a bordo di una Dacia, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi. L uomo è stato ricoverato presso l’ospedale di Belluno e non in pericolo di vita.