Confessioni di un piddino

Condividi

Linkedin email

La tempesta scatenata da Salvini si è risolta in un governo, come tutti sanno, che vede insieme Pd e Movimento 5 Stelle. Inizialmente chi scrive, da piddino della prima ora, non avrebbe collaborato con i 5 Stelle nemmeno gli avessero offerto remunerazioni importanti. Poi, però, la situazione ha presentato altre possibilità: Salvini era sulla cresta dell’onda sondaggisticamente e le elezioni sarebbero potute diventare una chance negativa per il Paese, che si sarebbe potuto trovare con un governo di destra – cosa accettabile se di destra liberale – in attesa di ribaltare costituzionalmente le istituzioni e ancor di più di allontanare definitivamente l’Italia dall’Europa.

I pentastellati alle elezioni avevano ottenuto un exploit incredibile. Avevano governato con la Lega, l’avevano subita e seguita in tante decisioni deprecabili e avevano pagato il fio della loro subordinazione a Salvini, al punto da precipitare nei sondaggi al 50% dei voti iniziali. Pensai che la lezione fosse loro servita e che un governo con il Pd sarebbe stato un buon chaperonnage democratico. Aggiungo che una decisione così importante non doveva essere influenzata dalla disistima che molte persone di quel movimento meritavano. Disistima non per gli insulti e il disprezzo che i capi 5 Stelle avevano riversato sul Pd, ma per la rozzezza e strumentalità di tante loro decisioni di governo e per la loro famelicità di poltrone ovunque ve ne fosse una da occupare.

Con Renzi, che fu uno degli obiettivi degli attacchi grillini e del quale non si sa mai quale sia il retro pensiero, non mi scandalizzai quando cambiò idea sulla possibile alleanza Pd-5 Stelle. Era un’idea che avevano in molti, anche nel Pd, benchè all’inizio non Zingaretti. Lascio perdere tutte le illazioni sui gruppi parlamentari, veri e propri feudi renziani, e dico che con tutte le pressioni arrivate a Zingaretti persino in ambito europeo, probabilmente la decisione sarebbe stata comunque presa.

E’ difficile dire come andrà a finire. Quello che è evidente è che se questo governo andasse a gambe all’aria, procurerebbe danni a tutti. Al Pd meno di tutti perché le riserve erano note e sono state superate solo per senso di responsabilità. Credo che il risultato sia quasi tutto nelle mani del Presidente del Consiglio. Lui sa bene quali siano i programmi del Pd e quali le cose che questo non può accettare. Se si farà condizionare da Di Maio & C nel suo ruolo di capo del governo, si andrà ad elezioni e con le bordate ad alzo zero di Salvini, la sua carriera politica sarà finita, i grillini pagheranno il “tradimento” e il Pd finirà incerottato.

L’ultima notizia è che Renzi ha deciso di uscire dal Pd per fondare un suo movimento, “Italia Viva”. In teoria, con il suo impegno ad appoggiare il governo e ad avere buoni rapporti con il Pd (lascio perdere l’idea di attrarre voti dalla destra), la cosa potrebbe anche non essere negativa. Il fatto è che con Renzi, fatte salve le sue capacità politiche, non si sa mai cosa accadrà domani e quindi il fiato sospeso è d’obbligo. Renzi si è piazzato in una posizione, pur con non molti deputati, che gli consentirà di pesare. Fosse quindi un saggio alla scuola di politica gli darei un voto alto. Ma qui si tratta del nostro Paese in una situazione delicatissima e con un governo tutto da sperimentare. Se agirà con responsabilità il voto rimarrà positivo. Se i comportamenti saranno, invece, autoreferenziali, il voto sarà negativo. Con con divieto di ripetere l’anno.

C’è poi un’altra possibilità, ed è il rientro di LeU nel Pd. L’operazione sarebbe dannosa per due ragioni precise: la prima è che quei signori, in occasione del referendum ed in altri casi, si scagliarono con metodica ferocia verso la segreteria di allora e considerarono le decisioni della stessa come delitti democratici; la seconda è che conoscendo le persone che vi fanno parte, sono sicuro che nonostante i loro esigui numeri, tenteranno in ogni occasione di far prevalere la loro linea come fosse l’unica seria. La volpe perde il pelo…

(ph: Shutterstock)