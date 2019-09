Omicidio Isabella Noventa, venduta all’asta la “villa degli orrori”

Condividi

La “villa degli orrori“, com’è stata rinominata la casa dov’è avvenuto l’omicidio di Isabella Noventa, è stata venduta all’asta per 261 mila e 750 euro. Il prezzo di partenza iniziale era di 255 mila euro e, durante l’asta, se la sono contesa due giovani donne.

Il denaro della vendita dell’immobile verrà usato per risarcire i parenti di Isabella, parti civili al processo dove Freddy Sorgato e la sorella Debora sono stati condannati in appello a 30 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Sedici anni sono invece toccati alla tabaccaia, Manuela Cacco, condannata per favoreggiamento. Tutti e tre sono in attesa della sentenza di Cassazione.

Il cadavere di Isabella, uccisa la sera del 16 gennaio 2016, non è mai stato ritrovato. Recentemente sono stati scoperti alcuni resti umani sulle spiagge di Albarella. L’esame sui frammenti trovati, iniziato ad inizio settembre, chiarirà se appartengono o no alla Noventa.