Marelli Motori, confermati 40 licenziamenti

Confermati i 40 licenziamenti alla Marelli Motori di Arzignano, Vicenza. Le organizzazioni sindacali Uilm Uil, Fiom Cgil e Fim Cisl, hanno incontrato ieri, mercoledì, la proprietà inglese Langley, che ha avviato la mobilità per 40 dipendenti e che ha ribadito di voler procedere in tempi brevi. Il 23 settembre è fissata l’assemblea con i lavoratori. Sindacati che hanno chiesto alla proprietà di conoscere il piano industriale nel dettaglio e in particolare gli investimenti futuri previsti. Per cercare di salvaguardare i 40 posti di lavoro: la Marelli, che ora conta 550 dipendenti aveva già subito tagli al personale con la proprietà precedente.