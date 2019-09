Treviso, il nuovo vescovo… è rock! [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Qualche giorno fa è stato ordinato a Treviso il nuovo vescovo, monsignor Michele Tomasi. Al termine della cerimonia c’è però stato un fuoriprogramma che ha in beve tempo ha fatto il giro del web, finendo sulla versione online de L’Avvenire. Tomasi infatti ha imbracciato la chitarra dietro la canonica intrattenendo i giovani e gli altri fedeli presenti, in visibilio come a un concerto di Springsteen. Il video è stato realizzato da Davide Cigana e condiviso dall’ex assessore Enrico Renosto. In breve tempo ha realizzato tantissime visualizzazioni. «È partito con il piede giusto, avevamo bisogno di un vescovo rock’n roll» sono alcuni dei commenti». (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Enrico Renosto)