Padova, ufficiale il ritorno di Cappelleri in procura

Condividi

Linkedin email

Dai difficili anni della Mala del Brenta a Padova, agli altrettanto impegnativi processi per il crac BpVi a Vicenza. E ora il ritorno di Antonino Cappelleri come procuratore capo nella città del Santo. Come riporta Lino Lava sul Gazzettino di oggi nell’edizione di Padova, è ufficiale la nomina del consigliere come nuovo procuratore. La procura di Padova ha chiesto al ministero di accelerare l’iter e così entro la fine del mese Cappelleri potrebbe essere già operativo. Il nuovo procuratore ha definito il suo ritorno una «soddisfazione personale» annunciando che darà il suo «contributo».