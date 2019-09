Coltiva e spaccia marijuana: arrestato

Condividi

Nella mattinata del 18 settembre 2019, nell’ambito di un’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio e consumo di droga, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rovigo, in collaborazione con i militari del posto, hanno eseguito una perquisizione di una abitazione situata in Chioggia (Venezia).

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti all’interno dell’immobile 8 piante di marijuana (dal peso complessivo di 11 chilogrammi) e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. Nella circostanza è stato tratto in arresto per produzione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio il residente, Tiengo Enrik, 38enne di Chioggia, gravato da specifici precedenti penali.

L’arrestato ha trascorso la notte presso la camera di sicurezza dei carabinieri di Rovigo e oggi è stato processato per direttissima al tribunale di Venezia: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura detentiva in carcere.