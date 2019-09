Quote rosa, primo Comune d’Italia che ricorre al Tar

Condividi

Nel Comune di Sant’Elena (Padova) si andrà di fronte al Tar del Veneto per garantire la presenza delle quote rosa in Giunta. A renderlo noto lo stesso Comune in un comunicato firmato dai Consiglieri Comunali di Sant’Elena dottor Antonio Dargenio (Segretario Comunale Generale) ed il collega Antonio Paribello (Ufficiale delle Forze Armate). Il ricorso è stato firmato anche da una cittadina del paese, Graziella Allegri. «La notizia fa scalpore perché ad oggi mai in Italia nessun Comune inferiore ai 3000 abitanti si era visto citare innanzi al Tar per la composizione erronea della propria Giunta Comunale priva di quote rosa – si legge nella nota -. Il ricorso trova le sue fondamenta negli nell’art. 51 della Costituzione Italiana e art. 2 c°1 lett.b della Legge 215/2012, sul rispetto della parità di genere nelle giunte».

Se il Tar accoglierà l’istanza la nomina della nuova Giunta avvenuta nel giugno scorso, i rispettivi decreti, e tutti gli atti prodotti dal sindaco Emanuele Barbetta, eletto quest’anno , verranno annullati dal Tribunale Amministrativo del Veneto.

Ph. Google Maps