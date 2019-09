Sondaggio: Lega sotto il 30%, M5S supera Pd

Condividi

Risultati a sorpresa dagli ultimi dati sui partiti diffusi nel corso della trasmissione di Bianca Berlinguer Cartabianca, su Raitre. I numeri sono stati elaborati dall’istituto Ixè.

La Lega di Matteo Salvini sarebbe accreditata al 29,9 per cento, di poco sotto la soglia del 30 per cento: un dato che, se confermato, avrebbe del clamoroso pensando al 34,3 per cento delle Europee.

A guadagnare terreno sarebbe soprattutto il Movimento 5 Stelle, che si posizionerebbe al secondo posto con il 21,9 per cento, di poco sopra al Partito Democratico, dato al 21,6 per cento.

I dati

Lega: 29,9 per cento

M5S: 21,9 per cento

Pd: 21,6 per cento

Fratelli d’Italia: 8,3 per cento

Forza Italia: 7,4 per cento

+Europa: 4,0 per cento

La Sinistra: 3,2 per cento

Europa Verde: 1,6 per cento

(Fonte: Ixè)