Perde soldi alle slot e si inventa una rapina

I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, il 19 settembre 2019, a conclusione dell’attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per simulazione di reato, un 31enne residente a Torri di Quartesolo. L’uomo, nella serata del 17 settembre 2019, aveva segnalato al 112 di essere stato vittima di una rapina da parte di un individuo, che lo aveva aggredito nel garage della propria abitazione sottraendogli la somma di 300 euro, un anello in oro, una collana oltre a causargli delle lesioni lievi.

Le indagini immediatamente avviate dai militari della locale Stazione hanno permesso di accertare che l’indagato, in precedenza, si era recato in una sala slot del comune di residenza, dove aveva giocato la somma di 100 euro senza ricavarne alcuna vincita. A questo punto per omettere alla convivente quanto sopra, decideva di simulare l’accaduto.