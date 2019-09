Furgone prende fuoco nella notte: mistero sulle cause

Condividi

La notte scorsa, poco dopo l’una, i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo a margine della pista ciclabile di via Paolo Borsellino a Torri di Quartesolo (Vicenza) per l’incendio di un furgone.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno spento il rogo dell’Iveco Daily, andato completamente distrutto. Le fiamme hanno danneggiato anche parte delle installazioni della pista ciclabile quali panchine e segnaletica. Carabinieri e vigili del fuoco ora indagano sulle cause dell’incendio.

(Ph. Vigili del fuoco Veneto)