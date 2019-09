Video Curriculum: metodo vincente per trovare lavoro velocemente

Condividi

In un mondo del lavoro sempre più competitivo, distinguersi dagli altri diventa un requisito necessario e fondamentale. Calcolando che spesso e volentieri è la prima impressione quella che conta, presentarsi ad un colloquio di lavoro curati, sicuri di sé ma soprattutto con un curriculum vincente ed originale può fare davvero la differenza tra un “benvenuto nel team” e un “ti faremo sapere”. Un modo semplice, veloce e creativo per trovare lavoro in un’era letteralmente dominata dalla tecnologia? Il video curriculum ovvero un filmato dove si presenta se stessi e si descrivono le proprie competenze, le attitudini e le esperienze lavorative. Un metodo che è visto in maniera molto positiva anche dalle aziende perché per loro risulta comodo e permette in tempi brevi una prima scrematura dei candidati.

Martedì 24 settembre, LaRisorsaUmana Job Center Group, uno dei maggiori gruppi italiani specializzati nell’ambito delle Risorse Umane, inaugurerà la sua nuova sede a Belluno, in via Giorgetti 14. Da oltre 10 anni il loro obbiettivo è quello di offrire servizi ad aziende e candidati volti a far crescere entrambe le parti coinvolte in questo processo integrativo. Un evento assolutamente da non perdere soprattutto perché, durante l’inaugurazione, avrete la possibilità di registrate il vostro video curriculum seguiti passo passo dai consulenti de LaRisorsaUmana (link a chi siamo) che vi aiuteranno con i loro preziosi consigli.

Abbiamo chiesto proprio a loro quali sono i punti fondamentali per confezionare un video curriculum vincente. «Prima regola: sinteticità. Il video non deve mai durare più di due minuti, altrimenti può esserci il rischio di risultare noiosi e prolissi. Seconda regola: semplicità e professionalità. Evitare i video chiaramente amatoriali che possono trasmettere approssimazione e scarse competenze. Un video non ben fatto può oscurare la nostra presentazione e compromettere il risultato della candidatura. Terza regola: personalizzazione. Non esistono modelli standard, la strategia giusta è strutturare la presentazione tenendo ben presente il settore al quale intendiamo approcciarci».

Per ulteriori consigli e per scoprire cos’è meglio dire e cosa no durante un video curriculum, non vi resta che presentarvi all’inaugurazione della sede di Belluno di LaRisorsaUmana.