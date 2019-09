In trasferta per spacciare: arrestato marocchino

Condividi

Nella notte a cavallo tra martedì e mercoledì scorsi, i Carabinieri della Stazione di Monteforte d’Alpone hanno sferrato un altro duro colpo a contrasto del mercato degli stupefacenti. L’episodio è avvenuto in località Villabella di San Bonifacio, nel parcheggio di un noto bar, i militari nel corso del normale servizio di pattugliamento, hanno notato un’autovettura, una Alfa Romeo 147, mai vista prima nel territorio. Tale particolare non è sfuggito agli attenti Carabinieri che hanno prontamente deciso di procedere al controllo del mezzo e dell’occupante. Dalla perquisizione del mezzo, sono stati rinvenuti 420 grammi di marijuana, in parte essiccata ed in parte da essiccare, 12 grammi di cocaina suddivisi in 18 dosi e più di 1.200 euro in banconote di vario taglio, tutto successivamente posto in sequestro.

L’operaio marocchino di 21 anni, domiciliato nella provincia di Forlì-Cesena, incensurato e regolare sul territorio italiano, è stato accompagnato nella sede del locale Comando Compagnia e arrestato. Dopo poche ore, è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Verona che, dopo aver convalidato l’arrestato, ha applicato al giovane il divieto di dimora nella provincia di Verona, rinviando il procedimento al novembre.