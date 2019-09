Autunno in Veneto: cinque borghi da vedere assolutamente

Condividi

L’autunno è alle porte e le foglie degli alberi iniziano ad assumere i colori caldi tipici della stagione rendendo il paesaggio magico. Le giornate assumono temperature più frizzanti, facendoci dire addio a quell’afa insopportabile che ci ha accompagnato negli ultimi mesi. Quindi diventa un vero piacere organizzare gite fuori porta e passeggiate. Ecco cinque borghi veneti bellissimi da visitare soprattutto in autunno.

Arquà Petrarca

«Vasti boschi di castagni, noci faggi, frassini, roveri coprivano i pendii di Arquà, ma erano soprattutto la vite, l’olivo e il mandorlo che contribuivano a creare il suggestivo e tipico paesaggio arquatense». Il tempo sembra essersi fermato in questo affascinante borgo in provincia di Padova nel cuore dei Colli Euganei. Qui Francesco Petrarca trascorse gli ultimi anni della sua vita.

Asolo

Questa cittadina che si arrocca tra le colline trevigiane è stata definita da Giosuè Carducci la Città dei cento orizzonti. Qui inoltre è vissuta ed è stata sepolta Eleonora Duse e a lei è dedicato il teatro che si trova all’interno del castello.

Borghetto sul Mincio

Antico avamposto dei Cavalieri Templari, è conosciuto anche come borgo dei mulini. Era anche passaggio obbligato per chi transitava dal Veneto verso Sud o verso Ovest. Per di qua passavano tutti i pellegrini diretti ai grandi santuari della cristianità come Gerusalemme e Santiago de Compostela.

Mel

Questo borgo dall’evidente stampo nobiliare si trova esattamente al centro della Valbelluna. Il suo nome deriva del vicino castello di Zumelle, a sua volta derivato dal termine gemellus (gemello) ad indicare che la fortezza si contrapponeva al vicino Castelvin.

Marostica

Sorge ai piedi dell’Altopiano di Asiago ed è conosciuta anche come città degli scacchi. Con le sue mura e le torri che sono praticamente intatte, mantiene ancora tutto il fascino che emanava una città medievale