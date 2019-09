Ferragni, trionfo al cinema (con polemica) del suo docufilm

Condividi

1.601.499 euro di incasso totale in 393 sale; più di 160 mila spettatori in tre giorni; una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 di ieri, ultimo giorno di programmazione. Sono i numeri di “Chiara Ferragni – Unposted“, il docufilm che indaga il fenomeno Ferragni, diretto da Elisa Amoruso e presentato all’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, uscito il 17 settembre per tre giorni nelle sale italiane. Film che ha ripetuto nei tre giorni lo stesso incasso, un dato inusuale per questa tipologia di uscita evento.

Un risultato eccezionale e sorprendente che conferma la grande popolarità di Chiara Ferragni, popolare soprattutto tra i giovanissimi, non proprio il target ideale per il cinema. «Per Rai Cinema e 01 Distribution co-produrre e distribuire Chiara Ferragni – Unposted significa anche rivolgere attenzione alla modernità nelle sue varie declinazioni – si legge nella nota – e osservare quei mondi emergenti che con più difficoltà riusciamo ad intercettare e capire. E Chiara Ferragni, come persona e come personaggio, rappresenta un fenomeno della nostra contemporaneità di straordinario interesse ancora tutto da raccontare».

La Ferragni ha commentato questa mattina su Instagram il successo del suo film: «Il mio buongiorno di oggi: mio marito che mi ha svegliato con mio figlio e il mio cane. E poi leggere i miei messaggi e scoprire che @chiaraferragniunposted è l’evento con più spettatori e profitti della storia del cinema italiano nei giorni feriali. Grazie vita per oggi».

C’è stato posto anche per le polemiche con Fedez (il marito di Chiara, ndr) che si toglie qualche sassolino dalla scarpa replicando a chi aveva stroncato il docufilm. «Il documentario è stato stroncato da una parte preponderante della critica, cosa che ci aspettavamo e su cui non voglio sindacare, nel senso che ognuno può dire quello che gli pare. Però il fatto che sia andato così bene, nonostante le critiche da parte di esperti, cosa insegna? Che al giorno d’oggi la critica parla per se stessa e a se stessa. Che è un modo carino per dire che non contate più un cazzo».