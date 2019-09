Val Liona (Vi), morto l’uomo schiacciato dal trattore

Condividi

Linkedin email

Aggiornamento ore 13:00 E’ morto Franco Castellan, il 78enne che ieri è rimasto coinvolto in un grave incidente agricolo in Val Liona. Troppo gravi le ferite riportate e purtroppo il pensionato non ce l’ha fatta.

Grave incidente agricolo poco fa in Val Liona, in provincia di Vicenza. Coinvolto F.C. 78enne del luogo, che stava lavorando nei campi in via Carbonarolla. Il trattore sul quale stava lavorando l’uomo si è ribaltato e lui è rimasto schiacciato dal rimorchio. E’ in fin di vita ed è stato portato dall’elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento.