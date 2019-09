Greta guiderà marcia a Ny, oltre 1 mln di studenti assenti giustificati

Condividi

New York, 20 set. (AdnKronos Salute) – Con manifestazioni per lo sciopero per il clima che si stanno svolgendo da ore in tutti i continenti, c’è grande attesa per la marcia a New York, da dove partirà in modo diretto il messaggio ai leader che da lunedì si riuniranno al Palazzo di Vetro per l’Assemblea Generale dell’Onu. Ed a guidare la dimostrazione ci sarà Greta Thunberg, la giovane svedese che ha avviato con la sua protesta davanti al Parlamento di Stoccolma questo movimento di portata mondiale.

Si prevede una massiccia partecipazione, anche perché nei giorni scorsi il sindaco democratico Bill de Blasio ha annunciato che gli studenti che parteciperanno alla manifestazione saranno assenti giustificati. Sono attesi più di 1 milione di ragazzi.

Il corteo inizierà a mezzogiorno, ora di New York. Manifestazioni sono indette in decine di altre città americane, come Boston, Seattle, Minneapolis, Miami, Los Angeles e Denver.