Tir si ribalta vicino a casello autostrada: strada chiusa e traffico in tilt

Condividi

Linkedin email

Questa mattina poco prima delle 11 intervento dei vigili del fuoco per il rovesciamento di un mezzo pesante in prossimità del casello di Padova est in direzione Venezia: illeso il conducente, traffico in tilt. I pompieri accorsi dalla vicina sede hanno vincolato il camion per evitare un’eventuale caduta nella parte sottostante dello svincolo. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per permettere le operazioni di recupero in sicurezza e tamponare la perdita di gasolio dal serbatoio dell’autoarticolato. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato.

o il traffico è rimasto bloccato.