Riconoscimento lingua veneta, oggi ultimo giorno per firmare

Si chiude oggi la campagna per il riconoscimento della lingua veneta. Il comitato si è aperto a febbraio e il 20 settembre è appunto l’ultimo giorno utile per firmare nel proprio Comune di residenza (all’ufficio anagrafe) per chiedere al governo di modificare l’articolo 2 della legge del 1999. La Regione si mosse in tal senso 20 anni fa ma poi non ci fu più una certificazione da parte dello Stato. Servono 50 mila firme da poter depositare prima in Cassazione e poi in Parlamento.

Di recente lo storico Ettore Beggiato ha polemizzato con il ministro leghista Erika Stefani proprio sul tema dei fondi destinati alle lingue locali e minoranze. (t.d.b.)