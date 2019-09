Martini, l’anti-Brugnaro: «Il Pd si é già arreso? Io no»

Condividi

Se a Venezia esiste un’antitesi umana e politica a Luigi Brugnaro, essa risponde a un cognome e a un nome, anzi due: Giovanni Andrea Martini, detto GAM. Professore al liceo di italiano e storia, è il combattivissimo presidente della Municipalità del centro storico. Mingherlino, mite, il «cattocomunista» che parla quasi sottovoce ha ufficializzato la sua corsa contro il sindaco di centrodestra, una candidatura in solitaria sfida di un centrosinistra rimasto finora immobile. Iscritto al Pd, é ipercritico con il Pd, non salva nulla del mandato brugnariano che volge al termine e ha vasti programmi: «non solo le navi fuori dalla laguna, ma eliminarle del tutto».

Come, scusi? Eliminarle?

Sì, è possibile pensare a creare una rete delle città coi maggiori porti per bandire questi mostri dall’orbe terracqueo.

Realisticamente, lei dove le vorrebbe vedere passare?

Ci sono varie alternative… Anche a Trieste. L’importante è che restino fuori dalla laguna. Ricordo che anche il Pd ha votato la risoluzione perchè il decreto Clini-Passera sia attuato.

Ma alla fine ci si scontra sempre con quell’effetto di miopia per cui non si vedono i grandi e circoscritti interessi economici dietro la retorica dello sviluppo a pioggia per la città.

Chiamiamola miopia, con un eufemismo… Si dice che il Pd è per Marghera, l’ho sentito dire da un onorevole. In realtà soluzioni alternative senza scavare, non esistono. Non c’è chiarezza da parte del partito. Lo sviluppo e il lavoro sono degli alibi: se andiamo a vedere la qualità del lavoro, soprattutto, scopriamo che questa non c’è.

Lei picchia duro sul suo partito.

Da parte nostra non c’è mai stato un problema, sono io che non ho ancora capito l’accanimento nei miei confronti.

Beh, magari decidere di bruciarli con una autocandidatura, da cane sciolto, non può aver fatto molto piacere ai dirigenti.

Sì, però tutti i segretari sono stati sempre informati dell’attività del mio gruppo, Insieme per Venezia e Terraferma, e del mio percorso in un partito che finora non ha fatto le primarie. Se prima la mia poteva essere una provocazione, nel tempo, in questi mesi, si è radicato un sostegno diffuso. Il partito ha tempi lenti. Volutamente lenti.

E lei a un certo punto ha detto: sapete che c’è? Non fate le primarie? E io mi candido.

Sì, e sottolineo che non c’è solo il Pd. Ci sono anche gli altri partiti di sinistra e tutti i comitati, movimenti e associazioni civiche. Il mio rammarico è di non aver trovato dall’altra parte una volontà corrispondente nell’arrivare a una candidatura unitaria, con il metodo tradizionale del partito. Ho sempre denunciato pubblicamente (scandisce l’avverbio, ndr) le difficoltà del Pd nella trasparenza e nel legame con il territorio.

Non è che questo immobilismo, a pochi mesi dalla campagna elettorale per le comunali di primavera, nasconda una rinuncia a lottare?

Anche a me a questo punto viene il dubbio che sia una resa. Spero non sia così. La strategia migliore sono e rimangono le primarie, che sono nel nostro dna, e aperte a tutto il mondo civico e dei movimenti.

Per risolvere il conflitto d’interessi,che lo investe in pieno nell’area Pili, Brugnaro ha istituito un blind trust. Non crede tuttavia che, come fu per Berlusconi, sia politicamente inutile battere su questo chiodo, per quanto sacrosanto? Un po’ come sulle grandi navi: grande indignazione quando scappa l’incidente, ma alla fine prevale il solito tran tran.

Quello del conflitto d’interessi, che Brugnaro non ha risolto, è un problema troppo poco stigmatizzato, non è entrato abbastanza nella mente dei cittadini. Un interesse così forte e diretto su quell’area induce a un legittimo sospetto. Le grandi navi sono un tema che ho visto crescere e unire persone al di là dei partiti, è trasversale, interclassista.

Sì ma se il primo non interessa molto ai cittadini, e il secondo è sentito ma non sembra produrre effetti politici immediati, significa che come minimo è sbagliata la comunicazione, e che Brugnaro invece riesce a centrarla.

E’ un grande. Lo dico ironicamente, chiaro. Ma ha uno staff pazzesco, pagato fra l’altro in modo… singolare.

Li paga di tasca sua.

Ecco perchè la scelta sarà di fargli la satira, attaccarlo anche su questo piano. Senza rinnegare la serietà dei nostri ragionamenti.

Per esempio?

Centrale per noi è la sostenibilità.

Che tradotto vuol dire: ridurre la sovrappopolazione turistica.

Esattamente. Incide pesantemente sulla qualità della vita quotidiana, che in questi anni è peggiorata. Pensiamo alla residenza, che non c’è più nè qui nè a Mestre. La residenza pubblica non viene più assegnata. Quella privata è sommersa dai b&b, senza controlli, e senza incentivi da parte del Comune a utilizzarla diversamente. Non ci sono più negozi di vicinato: basterebbe ispirarsi a Barcellona, dove sulle ramblas hanno attivato magazzini comunali per ospitare la vendita di prodotti. Gli strumenti ci sono. Brugnaro dice di non avere poteri, invece per un 50% non li vuole, e per un 50% ha deciso di fare altro.

Ovvero?

Lui ritiene che il turismo vada spinto sempre di più. Sì, certo, si può scavare ancora, ma i minatori non ce la fanno più. Non si può più passeggiare per strada, ormai. E anche sulla sicurezza, suo grande cavallo di battaglia con cui vinse le elezioni, anche lì ha fallito. A Mestre ma anche qui a Venezia. Ora si è inventato i droni…

Però effettivamente per una città unica come Venezia, non è peregrino pensare a poteri unici.

I superpoteri? I vigili che ha assunto sono tutti destinati a Piazza San Marco e ai luoghi dove si ammassano i turisti, servono in pratica a gestire i turisti.

Mestre potrebbe separarsi da Venezia: il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il referendum consultivo, l’ennesimo, per la separazione, che potrebbe essere indetto o a breve oppure dopo le elezioni comunali, slittando addirittura nel 2021. Legittimo, dunque. Ma anche giusto?

In un Paese civile è corretto far votare dopo una raccolta firme e una richiesta popolare. Ma è anche necessario, dopo averne già fatti quattro?

Lo chiedo io a lei.

Vedendo la città che va a remengo, l’idea che realtà più piccole possano essere governate meglio può far presa. A questo punto, prima lo facciamo e meglio è. Votare si deve sempre.

Quindi lei invita al voto, l’opposto di Brugnaro che invece ha fatto un appello all’astensione. Ma il suo voto sarà per il sì o per il no?

Io penso che Zaia, se anche fosse vero che ha un accordo con Brugnaro, farà in modo che slitti al 2021.

Ma non ha risposto alla mia domanda.

Ripeto, io credo che si debba votare. Le sensibilità sono differenti, anche all’interno del mio gruppo. L’ultimo referendum è stato vari anni fa, magari le cose sono cambiate. Prima di dare un’indicazione vorrei capire bene con tutte le parti i vantaggi e gli svantaggi, avere elementi certi.

D’accordo, ho capito, non vuole prendere posizione, e posso capire visto che presiede la municipalità del centro storico. Una carica che la accusano di aver strumentalizzato politicamente per fare opposizione al sindaco.

E’ stato Brugnaro a violare le regole democratiche, negando il decentramento, togliendo spazi pubblici o dandoli solo a pagamento. E’ Brugnaro ad amministrare in modo politicizzato. A me a quel punto non resta che l’arma politica. Ed è paradossale che io sia accusato di fare opposizione, se è stata l’unica opposizione vera in questi anni. Una delle mie ispiratrici è Anna Ponti, la figlia del primo sindaco di Venezia del dopoguerra. Il sindaco Ponti era dc, ma era anche e soprattutto un partigiano. Ecco, essere partigiani, essere di parte, io credo sia fondamentale. Per i giovani, anzitutto, e di giovani nel mio gruppo ce ne sono tanti. Questo valore é importante per loro perchè, al di là della politica, è una buona azione etica.