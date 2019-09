Scomparso da ieri, paura per “Memo”

Condividi

E’ scomparso da ieri Massimo, conosciuto da tutti come “Memo”. Ha lasciato la sua abitazione intorno alle ore 14 per andare al lavoro e da quel momento non si hanno più sue notizie. Ultimo avvistamento in Via Crearo a Baldaria, frazione di Cologna Veneta, alle ore 15.20.

Le Forze dell’Ordine della zona di San Bonifacio, Cologna Veneta, Montagnana e Noventa Vicentina sono già state allertate e hanno iniziato le ricerche. Chiunque dovesse avvistare lui o il suo mezzo, un furgone Opel Combo bianco modello vecchio targato CK553Wp è pregato di avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine chiamando la centrale al numero 112.