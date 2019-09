Pronti per il weekend? Ecco le previsioni meteo

Condividi

Confermato l’aumento graduale della pressione atmosferica, che porterà tempo più stabile, soleggiato, ma decisamente più asciutto e con temperature in media con il periodo. Domenica, la pressione atmosferica tenderà nuovamente a diminuire, per l’avvicinarsi di una saccatura atlantica che probabilmente interesserà la nostra regione, già da inizio settimana. Vediamo in dettaglio le previsioni per il weekend di Serenissima Meteo.

Sabato 21 settembre ancora qualche addensamento nuvoloso, in graduale diradamento nella mattinata. Altrove osserveremo un cielo terso e ampiamente soleggiato. Probabile aumento della nuvolosità per la sera/notte. Temperature pressoché stazionarie e in media con il periodo. Venti al mattino moderati dai quadranti nord-orientali, in lenta attenuazione nel pomeriggio.

Domenica 22 settembre la giornata ci riserverà una graduale copertura nuvolosa, via via più compatta, con schiarite al primo mattino e nubi prevalenti al pomeriggio. Sarà probabile qualche piovasco tra la tarda serata e la notte, a partire da occidente, per l’avanzare di un impulso perturbato di matrice atlantica. Le temperature risulteranno mediamente stazionarie o al più di qualche grado superiore ai giorni precedenti. La ventilazione dai quadranti sud-orientali tenderà ad aumentare il tasso di umidità. Venti che si intensificheranno dal pomeriggio soprattutto lungo la fascia costiera.