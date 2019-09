Pfas, lo studio: «Mortalità più alta in lavoratori Miteni»

Condividi

La presenza di Pfas nel sangue dei lavoratori della Miteni di Trissino (Vicenza), azienda ritenuta la principale responsabile dell’inquinamento, avrebbe aumentato la mortalità relativa ai tumori a fegato e alle neoplasie maligne del tessuto linfatico ed ematopoeitico. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista inglese “Enviromental Research Journal” e condotto da Paolo Girardi ed Enzo Merler, ricercatori di Azienda Zero della Regione Veneto. Lo studio ha preso in considerazione casi dal 1970 al 2018, con una particolare attenzione su un campione di 462 maschi che hanno lavorato lì fino al 2009. È stato così confermato l’incremento della mortalità e soprattutto l’incidenza, in essa, di quello che nella ricerca viene chiamato fattore RM, cioè Rimar (l’ex stabilimento di proprietà della famiglia Marzotto)-Miteni,

Il primo commento alla notizia arriva dai sindacati. «Lo studio Bio Pfas, mortalità lavoratori Rimar/Miteni, dei ricercatori Merler e Girardi, è stato pubblicato sulla autorevole rivista scientifica internazionale inglese Environmental Research – affermano in una nota Denis Orsato dell’Rsu Miteni Uiltec Uil e Renato Volpiana della Rsu Miteni Filctem Cgil- . Ferma restando la nostra grande preoccupazione di fondo sulla abnorme contaminazione da noi subìta, leggeremo con la dovuta attenzione gli aggiornamenti di questa nuova pubblicazione, richiedendo ed ascoltando il parere degli esperti».