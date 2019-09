Quirinale ‘plastic free’, Costa ringrazia Mattarella

Condividi

Roma, 20 set. (AdnKronos Salute) – “Ringrazio il Capo dello Stato Sergio Mattarella per aver reso tutte le sedi della presidenza della Repubblica plastic free. Un gesto di grande sensibilità istituzionale e ambientale che dimostra quanto l’ambiente stia a cuore alla più alta carica dello Stato”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

“Un’azione – aggiunge – che mi auguro possa incoraggiare a liberarsi dalla plastica le istituzioni, le imprese, le associazioni e quanti non hanno ancora aderito alla campagna del ministero plastic free. Sono piccoli passi, ma grandi segnali per l’ambiente e il pianeta”.