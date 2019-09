Sondaggio: il partito di Renzi fa crollare il Pd

Condividi

È notizia di questi giorni la nascita del “partito di Renzi”. L’ex segretario del Partito Democratico ed ex premier ha infatti lanciato “Italia Viva“. Secondo un sondaggio di Euromedia per “Porta a Porta”, il nuovo partito avrebbe il 5% dei consensi degli intervistati, un dato in crescita. Ma per ora a farne le spese è soprattutto il Pd, che si attesta al 17,6%, un vero e proprio crollo.

La Lega rimane il traino del centrodestra, che unito oggi vale circa il 46,8%, mentre i “giallorossi” valgono circa il 44%, a meno che Renzi, sottraendo Forza Italia (oggi al 6%) ai sovranisti e attirandola nel suo movimento, non riesca a spostare gli equilibri. (t.d.b.)

(Ph. Imagoeconomica)