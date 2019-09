Aggredito da grosso cane, viene colto da malore

Condividi

Viene aggredito da un cane di grossa taglia e, probabilmente per lo spavento, è stato colto da un forte malore. E’ successo oggi intorno alle 13 in via Roma a Salizzole, in provincia di Verona. Gli operatori del Suem erano già intervenuti per curare il morso del cane quando improvvisamente la situazione è precipitata. Il paziente è stato portato in ospedale di Legnago in codice rosso.