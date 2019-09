Sanità: i medici consegnano al Papa il loro Codice deontologico

Condividi

Linkedin email

Roma, 20 set. (AdnKronos Salute) – La Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, ha consegnato oggi a Papa Francesco il Codice di deontologia medica durante l’udienza del Consiglio nazionale e dei presidenti delle Commissioni Albo odontoiatri ricevuti nella Sala Clementina.

“Viviamo oggi con profondo disagio la nostra professione, frutto di uno stravolgimento dei valori che sorreggono la nostra società – ha scritto il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, nel messaggio al Papa – Per questo la crisi che investe la professione oggi richiede una consapevolezza e uno sforzo particolare non solo da parte dei medici, ma anche di tutta la società civile al fine di ripristinare la giusta gradualità dei valori, riconoscendo al cittadino la titolarità del diritto alla salute e al medico il ruolo di professionista che tutela proprio quel diritto alla salute del cittadino e della sua comunità”.

“Dovere del medico è dunque ‘la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera’ (articolo 3 del Codice di deontologia medica) – sottolinea Anelli – Un medico che opera per difendere la vita umana, che ritiene la malattia il male da combattere e la morte il nemico da avversare. I medici sono i professionisti che ogni giorno incarnano questi valori e sono pronti a guidare questo cambiamento; la rivoluzione etica e morale di cui la nostra società necessita”.