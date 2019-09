Investito all’uscita da scuola: gravissimo bimbo di 8 anni

Condividi

Gravissimo incidente a Schio oggi intorno alle 13. Un bambino di 8 anni era appena uscito da scuola, stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto. L’impatto è stato violentissimo e il piccolo è stato sbalzato in avanti per diversi metri. Subito soccorso, le sue condizioni sono molto gravi. E’ stato prima trasportato all’ospedale di Santorso e poi in quello di Vicenza dove si trova ricoverato in terapia intensiva pediatrica. I carabinieri di Schio stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.