Appartamento a fuoco, danni ingenti

Da poco prima delle ore 13, i vigili del fuoco stanno operando in via Enrico Fermi a Spinea per un incendio appartamento al primo piano di una palazzina. Le squadre dei pompieri accorse con 4 automezzi e 14 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento il rogo evitando il coinvolgimento dell’intera abitazione. Danni da percolamento d’acqua al bar sottostante l’abitazione. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause del rogo.