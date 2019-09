Nasce il museo interamente dedicato alla vagina

Condividi

Linkedin email

Dal 16 novembre prossimo Londra avrà un nuovo museo: quello interamente dedicato alla vagina. Il Vagina Museum nascerà a Camdem Market grazie alle 50 mila sterline (poco più di 56 mila euro) raccolti con il crowfunding. Si tratta dell’unico museo al mondo dedicato alla vagina e il suo obbiettivo è quello di combattere ogni tabù anche con la collaborazione di ginecologi e ostetrici. La prima mostra che verrà ospitata si chiamerà “Le leggende sulla vagina e come combatterle”.

La fondatrice, Florence Schechter, ha raccontato: «Ho pensato per la prima volta di fondare il Museo della vagina quando stavo cercando su YouTube video delle vagine di animali da affiancare a quello che avevo realizzato sui peni. Ma è stato davvero difficile trovare foto e informazioni. E allora ho pensato che in Islanda c’è il museo del pene, ma il museo della vagina non esiste, ce ne è solo uno virtuale, ma noi vogliamo la piena uguaglianza».

La Bbc illustra le attività che si svolgeranno, tutte incentrate ovviamente sui genitali femminili: mostre, spettacoli ma anche serate comiche con un’attenzione particolare alle famiglie e ai bambini. «Un modo fantastico per diffondere il messaggio che non c’è nulla di vergognoso o offensivo in vagine e vulva», conclude Schechter.