Avvistata: cosa ci faceva Luxuria a Vicenza?

Vladimir Luxuria avvistata a Vicenza. Sarà venuta per godersi le bellezze della città del Palladio o per gustare la deliziosa cucina della zona? A quanto pare per entrambi i motivi. L’ex parlamentare, infatti, ha visitato la città soffermandosi in particolare al teatro Olimpico per la Prima di “Frammenti di memorie di Adriano” e poi si è fermata a cenare in centro per provare il famoso baccalà alla vicentina che sembra aver promosso a pieni voti.