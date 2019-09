Dove fare il miglior aperitivo a Treviso

Condividi

Shiraz Wine Store

Uno dei locali più gettonati dagli utenti di TripAdvisor per fare aperitivo in centro a Treviso. Moderno, chic, molto fornito in fatto di vini, propone anche birre, spritz, amari, rum, etc. Non mancano i cicchetti. Possibile anche cenare.

Osteria dalla Gigia

Un locale storico di Treviso, dove gustare ombre e cicchetti nel solco della più genuina tradizione veneta. Apprezzatissima la mozzarella in carrozza.

Cantinetta Venegazzù

Decisamente la regina dei cicchetti secondo le recensioni degli utenti. Apprezzata anche la scelta dei vini

Antica Osteria al Botegon

Un piccolo locale dell’800 che propone musica dal vivo dove poter gustare aperitivi, panini e stuzzichini.

Vecia Hostaria dai Naneti

Con un nome così simpatico non si può non far visita a questo locale. Si fa notare per i panini e i crostini, ma anche per l’ottimo vino.