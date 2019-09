Detersivo nell’acqua minerale: ritirate milioni di bottiglie

Condividi

Detersivo nell’acqua minerale, Auchan ritira milioni di bottiglie. La catena francese di supermercati e ipermercati avvia richiamo in Francia che ad oggi non riguarda il mercato italiano. Ma c’è sicuramente la possibilità che i turisti italiani che si recano in Costa Azzurra e in Francia siano interessati. Lo segnala la direzione generale della sicurezza alimentare francese ( DGCCRF ). Non è possibile escludere rischi per la salute.

Nuovi guai per le multinazionali dell’alimentare. Auchan, ha richiamato dai supermercati di tutta la Francia l’acqua minerale con il proprio marchio in bottiglia PET da 5 litri per la “presenza di detergente”. Il colosso della grande distribuzione, ha deciso il richiamo dopo che diversi clienti hanno informato l’azienda di aver trovato del detersivo nell’acqua incriminata. Mentre, fino ad ora, non sono arrivate segnalazioni dall’Italia. Il prodotto colpito è l’ acqua di sorgente di montagna “Fonte dei Pirenei”. L’acqua con il marchio Auchan è stata immessa esclusivamente nel commercio francese.

In una nota, Auchan ha dichiarato:

“Tutti i prodotti vengono rimossi dalla vendita tuttavia alcuni di questi sono stati commercializzati prima del ritiro. Si consiglia ai clienti che hanno acquistato questo prodotto di non consumarlo e riportarlo al negozio Auchan dove verranno rimborsati. Un numero di telefono (accesso gratuito) è disponibile per i clienti che hanno ulteriori domande, questo è 0800 227 227.”

L’allarme è stato lanciato dalla Francia attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale della direzione generale della Concorrenza, affari dei consumatori e controllo delle frodi (DGCCRF) al link in un Tweet

La società esclude che i prodotti oggetto del ritiro siano stati importati nel nostro Paese. Ma, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” c’è sicuramente la possibilità che i turisti italiani siano interessati.