Brucia tettoia di amianto e rischio esplosione per gpl

Alle 16:30, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio ricovero attrezzi agricoli in via Due Palazzi a Padova. I pompieri accorsi con due automezzi e sette operatori hanno spento le fiamme, evitando l’estensionevdelle fiamme agli edifici attigui, coinvolta anche una bombola GPL.

Successivamente sul posto anche il personale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per le procedure di decontaminazione per la presenza di amianto. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.