Precipita dal bivacco: alpinista gravissimo

Era infortunato uno dei tre alpinisti recuperati dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore sulla Via Don Quixote in Marmolada. I tre erano pronti a bivaccare a metà via e ripartire domattina, quando uno di loro, 28 anni, ucraino, è volato per circa 8 metri, riportando possibili trauma cranico e alle braccia ed escoriazioni al volto. Tutti e tre i rocciatori sono stati imbarcati con un verricello lungo dal tecnico di elisoccorso: il ferito è stato trasportato all’ospedale di Pieve di Cadore, i due compagni illesi sono stati lasciati al Rifugio Falier.