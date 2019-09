Che tempo fa

Condividi

domenica 22. Al mattino parzialmente nuvoloso, con progressiva intensificazione della nuvolosità fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso a fine giornata.

Precipitazioni. In prevalenza assenti fino al primo pomeriggio, poi probabilità in aumento, a partire da sud-ovest, fino a medio-alta (50-75%) sulle zone centrali e meridionali e medio-bassa (25-50%) altrove. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Senza notevoli variazioni, salvo leggero aumento delle minime in montagna e sulla pianura centrale ed occidentale.

Venti. In quota, moderati/tesi da sud-ovest; nelle valli, variabili; in pianura, deboli variabili nella prima parte della giornata, poi in intensificazione fino a moderati, in prevalenza da nord-est, salvo sul mare e sul Delta del Po, dove soffieranno da sud-est.

Mare. Quasi calmo nelle prime ore, in intensificazione fino a mosso a fine giornata

