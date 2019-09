Mangio bene anche senza le stelle

Condividi

Intervento di Pier Giorgio Tupini e Claudio Pica, rispettivamente presidente Accademia della Cultura Enogastronomica e presidente AEPER e Fiepet Roma

Le stelle da mangiare da bambino che ricordo, sono le stelline in brodo, spesso vegetale, preparate da mia madre. Ma già le stelle erano entrate nella gastronomia con la Guida Michelin, una pubblicazione annuale edita dal 1900, che le ha utilizzate per classificare la bontà della gastronomia del territorio francese, estendendo poi il sistema, con l’edizione 1957, a tutto il territorio italiano. Il simbolo della stella, usato dall’uomo come sinonimo di potenza, di bellezza e di buon auspicio è diventato, in seguito, anche il simbolo per la classificazione degli alberghi, tanto da conquistare il mondo della celluloide e quello politico, in primis gli USA e l’Europa nelle rispettive bandiere, ma poi con spregiudicato autoreferenzialismo, nel simbolo del Movimento 5 Stelle. Le stelle sono assegnate, oltre che per la bontà delle portate, anche per altri criteri di giudizio come la qualità del prodotto, la tecnica della preparazione, l’equilibrio fra gli ingredienti e la creatività dello chef e sono attribuite dalla Guida Michelin fino a tre, una alla volta, alla struttura ristorativa, tanto che appartengono all’insegna e non allo chef executive. Infatti, lo chef non dovrebbe portarle con sé quando si trasferisce altrove, anche se titolare del nuovo ristorante, ma, l’idea che “le Stelle sono nel piatto” ha premiato gli chef che se ne fregiano oltre al riconoscimento del locale.

Primo chef italiano a prendere tre stelle Michelin fu dal 1986 in poi, Gualtiero Marchesi nel suo ristorante di Milano, ma non condividendo il sistema di attribuzione dei punteggi, chiese ufficialmente di restituirle. Il secondo chef è stato Ezio Santin con l’Osteria del Ponte di Cassinetta di Lugagnano, anche lui restituì le prestigiose stelle. Uno dei tristellati italiani in auge è, Massimo Bottura dell’Osteria Francescana a Modena: che ha conquistato nel 2018 anche il titolo di Miglior ristorante al mondo. Sono due i ristoranti che nel 2019 hanno raggiunto il primo posto (ex equo) della Classifica di Miglior ristorante nel mondo: il Guy Savoy di Parigi, chef lui stesso e Le Bernardin di New Yorkchef Eric Ripert. Tra i primi cento classificati i ristoranti italiani sono Massimiliano Alajmo con Le Calandre di Rubano, Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio chef Nadia Santini, La Pergola a Roma con Heinz Beck, il Don Alfonso a Sant’Agata sui Due Golfi, Da Vittorio a Brusaporto chef Enrico e Robert Cerea, Uliassi a Senigallia di Mauro Uliassi e Casa Vissani a Baschi di Gianfranco Vissani. Appresso vale ricordare, l’Enoteca Pinchiorri di Firenze chef Annie Feolde e Riccardo Monco, Piazza Duomo ad Alba chef Enrico Crippa e il ristorante Caino di Montemerano chef Valeria Piccini. I punteggi a suon di stelle, che guidano il buongustaio alla visita dei ristoranti insigniti come santuari dell’enogastronomia, possono creare un clima instabile in cui il cibo può dare origine a un conflitto fra culture, epoche e gusti, poiché nei locali ove gli chef creano, con sensibile intuito il piatto da provare, lasciano una traccia labile di un’arte che svanisce con la degustazione, quale sensazione individuale, esperienza soggettiva, sfuggente, incomunicabile, un’esperienza “storica del cibo” che si perde irrimediabilmente.

Si entra intimiditi e si esce perplessi con il portafoglio ben più sgonfio e ogni visita ha la sua parte di rimpianto, per il ricordo del cibo che si va rapidamente affievolendo, dal momento che nessuno può rievocare e descrivere, seppure approssimativamente, i sapori, gli aromi e i profumi di un cibo di ricercatezza inusuale, esaltati dall’ambiente idealmente affascinante, rimanendo soltanto la gratificante sensazione di aver mangiato le stelle conquistate e rivelate, messaggere di qualità enogastronomica suprema. Perciò, le Guide per mantenere il ricordo dei percorsi enogastronomici evocano il cibo insieme a spettacoli, musica, parole, arredi, designer e telecamere per esaltare “i dieci cuochi migliori”, “i dieci piatti premiati”, le “nuove stelle”…, “pantomime in cui si ripetono le storie di preparazioni inedite, squisite, blasonati o biasimati” con ingredienti tutti concettualmente scelti per stimolare l’edonismo dei cultori del mangiare sopraffino.

È auspicabile, invece, conoscere quello che si ordina e ricevere quello che si aspetta senza quell’illusione che le Guide riescono a creare o inventare ogni anno per mantenere alto il mercato dell’enogastronomia, provocando piogge di stelle, ma spesso anche tanta rabbia. Infatti, si è dell’idea che le stelle siano tanto importanti quanto lo siano il sogno della notorietà e del riconoscimento della qualità realizzata, ma anche che il cibo non abbia, più di tanto, bisogno di proiezioni mediatiche nuove, poiché dovrebbe ritrovare la sua forma primaria di comunicazione, cioè quella fra il consumatore e il proprio piatto, senza quelle stelle che inebriano fino a modificare o esaltare il sapore del cibo. Se di stelle si vuol parlare è fondamentale che la mente si rivolga per un attimo al cielo ove le stelle vere, che hanno guidato la raccolta dei frutti della terra quotidianamente utilizzati, possano generare quel sentimento di gratitudine che appaghi stomaco e mente, sperando che influenzino benignamente anche il Movimento5Stelle, che nel frattempo con doveroso atto di umiltà dovrebbe ridurne il numero in attesa che i risultato sperati ne consentano la graduale attribuzione.

