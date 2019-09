Selvaggia Lucarelli: l’anti-Salvini a Dolo

Condividi

Linkedin email

Ci sarà anche la scrittrice Salvaggia Lucarelli al I Do_LoVe Festival Letterario 2019, che si apre oggi, sabato, nel centro storico della cittadina veneziana. La blogger da mesi sta facendo infiammare i social, suo naturale habitat, in cui si muove come una tigre, scagliandosi spesso contro il leader leghista Matteo Salvini, che, dello stesso territorio, è il leone. E’ sua, infatti, la prima denuncia, on line, sulla vicenda della bimba di “Bibbiano-non Bibbiano”.

A Dolo, presenterà il suo libro sull’alimentazione “Falso in bilancia“, ma è difficile pensare che non ci saranno frecciatine, o strali, verso il suo nemico numero uno. La foto (qui pubblicata, tratta dalla sua pagina Facebook) sembra quasi una sfida a distanza ai selfie culinari di Salvini, tanto discussi quanto amati.

Il programma

Sabato 21 settembre

– ORE 11.00 – presso Squero Monumentale – Show Cooking

VALERIA RACITI – “Amore curiosità istinto“

– ORE 18.30 presso Squero Monumentale

ANDREA VITALI – “Certe fortune” e ““Documenti, prego”

Domenica 22 settembre

ORE 18.30 – presso Squero Monumentale

ANTONELLA BORALEVI – “Chiedi alla notte“

Martedì 24 settembre

ORE 18.00 – presso Squero Monumentale

GIOVANNI MONTANARO – “Le ultime lezioni“

Mercoledì 25 settembre

ORE 18.30 – presso Ristorante Do Mori

ENRICO GALIANO – “Più forte di ogni addio“

Giovedì 26 settembre

ORE 18.30 – presso Squero Monumentale

ARRIGO CIPRIANI e EDOARDO PITTALIS – “Tutti gli chef sono in tv…e noi andiamo in trattoria”

Venerdì 27 settembre

– ORE 18.00 – presso Squero Monumentale

SELVAGGIA LUCARELLI – “Falso in bilancia”

ORE 20.30 – presso Ristorante Villa Goetzen

LORENZO BIAGIARELLI – “Qualcuno da amare, qualcosa da mangiare“

*Cena con l’autore, con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli, su prenotazione con copia del libro inclusa*

Sabato 28 settembre

– ORE 16.30 – presso Squero Monumentale

NICOLETTA BERTELLE

*Incontro con l’illustratrice del libro “Il fiore del signor Moggi” scritto da Bernard Friot*

Domenica 29 settembre

– ORE 17.30 – presso Squero Monumentale

FABIO GEDA “Una domenica”