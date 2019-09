Precipita aereo da turismo: morta 15enne, tre feriti

Condividi

Linkedin email

Grave incidente aereo oggi nei pressi di Bergamo dove un aereo da turismo Mooney M20K è precipitato a Orio al Serio vicino all’aeroclub. Nell’impatto ha purtroppo perso la vita una ragazza di 15 anni. A bordo anche le due sorelle 18enne e il padre 50enne, Stefano Mecca, pilota esperto,tutti e tre gravemente feriti.

Il velivolo ha avuto un problema dopo il decollo ed è precipitato poco dopo, mentre tentava di rientrare, prendendo subito fuoco. «Sul luogo dell’incidente il pm Maria Cristina Rota. «L’aereo – ha spiegato il pm Maria Cristina Rota- che aveva qualche problema poco dopo il decollo è rientrato all’aeroclub: nell’atterraggio aveva velocità piuttosto elevata, ha quindi ripreso il volo ma non aveva la giusta velocità per alzarsi. Quindi ha virato per un problema dell’ala che si è inclinata, poi si è schiantato prendendo immediatamente fuoco».

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Twitter)