Tentano rapina al Postamat ma il bottino va in fumo

Questa mattina a Verona Sud un’esplosione ha divelto un Postamat, ma i ladri sono riusciti solo a far danni. La carica infatti era troppo potente e il bottino, 70 mila euro caricati da poco, è andato completamente in fumo. Un residente ha raccontato alle forze dell’ordine di aver visto un’auto di grossa cilindrata allontanarsi in fretta.