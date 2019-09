Confindustria Vicenza, Patuanelli su Whirpool: «Trattativa impossibile»

Condividi

“Whirpool è arrivata al tavolo dicendo: noi abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto e l’unica soluzione è aprire la procedura di cessione. Per noi non ci si siede intorno ad un tavolo con già la

risposta in mano e io non mi siedo ad un tavolo dove non ho

un’alternativa”.

Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli rispondendo alle domande dei giornalisti a conclusione dell’assemblea generale di Confindustria Vicenza.

“Io, da ingegnere, penso sempre a un piano A e a un piano B – ha sottolineato – ma se mi siedo a quel tavolo ho solo il piano dell’azienda che ha imposto il suo. Allora prima ritirino la procedura di cessione e poi ci siederemo di nuovo al tavolo a discutere”.